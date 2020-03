Barringer, Hammond named All-Ohio in D-4

COLUMBUS, Ohio — The Ohio Prep Sportswriters Association has released the Division IV All-Ohio boys basketball teams, featuring a pair of local athletes from the Ohio Valley Publishing area.

South Gallia was represented on the All-Ohio list by sophomore Brayden Hammond, a first time all-state honoree. An honorable mention choice, Hammond scored 15.2 points per game for the 13-11 Rebels.

Eastern senior Garrett Barringer — who joined the Eagles’ 1,000-point club during his final prep campaign — was named to the honorable mention portion of the All-Ohio list for a second year in a row. Barringer scored 15.0 points per game for the 11-13 Eagles.

The Division IV Player of the Year award went to McDonald senior Zach Rasile, while the Coach of the Year award went to Federal Hocking’s Jonathan Thompson.

2020 DIVISION IV BOYS BASKETBALL ALL-OHIO

First Team

Fred Shropshire, Springfield Emmanuel Christian, 6-3, sr., 17.3; Aidan Reichert, Jackson Center, 6-5, jr.,18.6; Brian Coller, Grandview Heights, 5-10, sr., 21.0; Kyle Sexton, New Boston Glenwood, 6-5, jr., 19.0; Lukas Swartz, Mogadore, 6-0, sr., 25.3; Zach Rasile, McDonald, 6-1, sr., 38.3; Gbolahan Adio, Richmond Heights, 6-3, sr., 17.6; Simon Blair, Greenwich South Central, 5-10, sr., 20.9; Logan Niswander, Lucas, 6-3, sr., 19.7; Blake Reynolds, Columbus Grove, 6-4, jr., 16.8.

Player of the Year: Zach Rasile, McDonald.

Coach of the Year: Jonathan Thompson, Stewart Federal Hocking.

Second Team

Colby Cross, Cedarville, 5-11, sr., 17.2; Luke Lachey, Grandview Heights, 6-7, sr., 16.9; Elijah Meredith, Columbus Wellington, 6-5, sr., 17.8; Weston Browning, Peebles, 5-9, sr., 15.7; Blake Guffey, Glouster Trimble, 6-0, so., 19.4; Kelly Hendershot, Shadyside, 6-2, sr., 21.3; Weston Nern, Zanesville Bishop Rosecrans, 5-11, sr., 15.4; Josiah Harris, Richmond Heights, 6-7, so., 20.2; Kalen Etzler, Convoy Crestview, 6-8, jr., 17.9; Jagger Landers, Antwerp, 6-7, so., 17.0.

Third Team

Deanza Duncan, New Miami, 5-8, jr., 21.8; Ashton Piper, Fairlawn, 6-3, jr., 19.1; Delavontae Jackson, Liberty Christian, 6-0, sr., 29.8; Mason Purvis, Millersport, 5-10, jr., 21.6; Bede Lori, Caldwell, 6-3, fr., 21.7 ; Johnny Browning, Malvern, 6-5, jr., 17.5; Kendal Sherman, Sarahsville Shenandoah,5-9, sr., 12.7; Gavin Dobbins, Elyria Open Door, 6-3, jr., 22.6; Jordyn Jury, Bascom Hopewell-Loudon, 6-3, sr., 16.4; Quinn Sanders, Upper Scioto Valley, 6-4, sr., 26.3.

Special Mention

Brandon Charles, Willoughby Andrews Osborne Academy, 6-6, sr., 13.4; Jamarr Talbert, jr., Richmond Heights, 6-3, jr., 12.2; John Tropf, Newbury, 6-0, jr., 15.5; Teddy DeMarco, North Ridgeville Lake Ridge Academy, 6-0, so., 19.7; Logan Woods, Cincinnati Christian, 6-3, so., 15.7, Jayden Priddy-Powell, Botkins, 5-10, sr., 12.8; Bert Jones, Windham, 6-4, so., 19.6; Cam Grodhaus, Southern, 6-2, sr., 21.0; Matt Church, Bristol, 6-5, sr., 18.5; Gabe Lanzer, Sebring, 6-3, sr., 16.1; Jake Portolese, McDonald, 6-4, jr., 18.0; Jalen Wenger, Dalton, 6-3, soph., 17.1; Anthony Lucente, Lowellville, 6-2, fr., 15.7; Isaac Troyer, Central Christian, sr., 18.4; Weston Melick, East Knox, 6-0, jr., 14.6; Bryson Vogel, Fisher Catholic, 6-4, sr., 14.1; Colby Bartley, Corning Miller, 5-8, sr., 21.7; Bryson Simmons, Leesburg Fairfield, 6-2, sr., 20.3; Hunter Ruckel, Peebles, 6-2, sr., 18.5; Caden Miller, Crooksville, 6-1, sr., 19.1; Gage Sampson, Franklin Furnace Green, 6-1, sr., 21.0; Tanner Voiers, New Boston Glenwood, 6-1, jr., 14.5; Bradley Russell, Stewart Federal Hocking, 6-5, sr., 13.8; Zach Roach, Ironton St. Joseph, 5-9, sr., 16.9; Jack Leith, Willow Wood Symmes Valley, 6-3, sr., 19.7; Logan Brookover, New Matamoras Frontier, 6-3, sr., 22.0; Derk Hutchison, Malvern, 6-0, jr., 15.5; Hayden Stone, Carey, 6-8, sr., 21.6; Jaret Vermillion, 5-9, sr., 19.9; Graeme Jacoby, Pettisville, 6-5, sr., 17.7; Carson Steyer, Old Fort, 6-3, sr., 17.0; Caleb Kinney, Rockford Parkway, 6-4, sr., 19.3; Cole McWhinnie, Toledo Christian, 6-1, jr., 20.7; Levi Gazarek, North Baltimore, 6-5, sr., 22.5; Landon Turnbull, Hicksville, 6-2, jr., 21.0; Kaden Ronk, Crestline, 6-0, sr., 18.7; Blake Michael, Fremont St. Joseph Central Catholic, 6-2, jr., 17.3; Nolan Bornhorst, New Bremen, 6-0, sr., 13.3; Nick Winslow, Norwalk St. Paul, 6-2, jr., 17.9; Riley Gossom, Lucas, 6-3, jr., 21.2; Josh Thorbahn, Ottoville, 6-5, jr., 13.5; Luke Erhart, Kalida, 6-5, jr., 14.9.

Honorable Mention

Aaron McCoy, Miami Valley Christian Academy, 6-3, sr., Jordan Robinette, New Miami, 5-8, jr., KJ Swain, Cincinnati Christian, 5-11, jr., Isaac Gray, Troy Christian, 6-2, sr., Mason Dapore, Russia, 5-11, sr., Nick Brandewie, Fort Loramie, 6-1, sr.; Carson Crozier, Felicity-Franklin, 6-2, sr.; Sam Haberger, Berlin Hiland, 6-2, sr., 12.0; Marcus Browning, Zanesville Rosecrans, 6-0, sr.,7.5; Christian Duniver, Sarahsville Shenandoah, 5-10, jr., 18.6; Luca Connor, Steubenville Catholic Central, 5-9, sr., 19.0; Korey Beckett, Shadyside, 5-10, so., 14.0; Kyle Daugherty, New Matamoras Frontier, 6-4, sr., 15.0; Stone Thompson, Hannibal River, 6-1, sr., 13.0; Jordan Cogswell, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-11, jr., 16.0; Donte Jackson, Ashtabula St. John, 5-9, sr., 15.0; Kyle Zygmunt, Independence, 6-1, so., 13.0; Jevontae Jones, Richmond Heights, 6-5, sr., 12.8; Anthony Maxie, Richmond Heights, 6-5, sr., 7.4; Chris Jarosz, Willoughby Andrews Osborne Academy, 6-2, sr., 14.2; Tylan Needham, Elyria Open Door, 6-1, sr., 11.8; Tyler Roscoe, Vienna Mathews, 6-3, sr., 19.9; Kyle Scheibe, Rittman, 6-6, sr., 14.4; Adam Nowak, Lake Center Christian, 6-6, sr., 13.5; Gavin Schoenemann, East Canton, 6-6, sr., 13.0; Darien Suggs, Wellsville, 5-10, sr., 18.6; Mike Wiebe, Bristolville Bristol, 6-0, sr., 11.7; Cameron Hollobaugh, Warren JFK, 6-0, jr., 17.0; Logan Lendak, Kinsman Badger, 5-8, sr., 21.7; Jake Hunter, Sebring McKinley, 5-10, sr., 14.5; Dylan Bonner, Central Christian, 6-3, sr., 15.8; Cole Canter, Newark Catholic, 6-3, so., 13.3; Joel Headings, Shekinah Christian, 6-2, sr., 12.9; Ian Leach, Tree of Life, 5-9, sr., 16.0; Clayton Lust, Ridgedale; Chase McCartney, Berne Union, 5-9, sr., 13.0; Darius Obgurn, Patriot Prep, 6-4, jr., 16.0; Marcus Stewart, Wellington, 6-3, jr., 11.3; Hunter Smith, Stewart Federal Hocking, 5-10, jr., 14.1; Brayden Weber, Glouster Trimble, 5-9, sr., 15.7; Brayden Hammond, Crown City South Gallia, 6-3, so., 15.2; Garrett Barringer, Reedsville Eastern, 6-3, sr., 15.0; Ryan Payne, Ironton St. Joseph, 5-10, sr., 16.5; Hunter Cochenour, Beaver Eastern, 6-2, sr., 16.6; Caden Sparks, Crooksville, 5-11, jr., 14.0; Brayden Bockway, South Webster, 6-5, sr., 16.0; Shaden Malone, Portsmouth Clay, 6-4, jr., 14.3.

South Gallia sophomore Brayden Hammond (20) tries a three-point shot over Southern senior Cole Steele (0), during a TVC Hocking game on Jan. 17 in Racine, Ohio. https://www.mydailysentinel.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/web1_3.18-SG-Hammond.jpg South Gallia sophomore Brayden Hammond (20) tries a three-point shot over Southern senior Cole Steele (0), during a TVC Hocking game on Jan. 17 in Racine, Ohio. Alex Hawley|OVP Sports Eastern senior Garrett Barringer hits one of five first quarter three-pointers, during the Division IV sectional semifinal on Feb. 19 in Wellston, Ohio. https://www.mydailysentinel.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/web1_3.18-EHS-Barringer.jpg Eastern senior Garrett Barringer hits one of five first quarter three-pointers, during the Division IV sectional semifinal on Feb. 19 in Wellston, Ohio. Alex Hawley|OVP Sports

By Alex Hawley ahawley@aimmediamidwest.com

Alex Hawley can be reached at 740-446-2342, ext. 2100.

