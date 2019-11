Meigs Intermediate School Honor Roll

MIDDLEPORT — Meigs Intermediate School recently announced its first trimester honor roll for the 2019-20 school year.

Earning honor roll for the first trimester were the following:

Third Grade — Landen Addington, Addison Anderson, Brenden Angel, Shelbee Athey, Jonah Barnes, Hayden Barrett, Mackenzie Benitez, Kenzie Blackwell, Arilla Bryant, Reagan Burke, Bruce Caldwell, Nevaeh Clay, Colin Coleman, George Cooper, Halo Crump, Landon Cundiff, Isabella Davenport, Colton Dodson, Noah Eads, Brynlee Eblin, Mya Enslen, Aden Enyart, Kyrstin Fackler, Lillith Forester, Jeffrey Fowler, Jackson Glaze, Camren Gray, Ethan Grimm, Kazdyn Higgenbotham, Savannah Humphreys, Kolsyn Jenkins, Katelynn Johnson, Maddison Johnson, Mia Johnston, Lillian King, Courtlyn Krautter, Jada Laudermilt, Nicholas Marshall, Jeremiah Martin, Reynolds Mooney, Nehemyah Moon-Pennington, Alaina Myers, Taylar Nelson, Woodrow Peck, Kyler Phillips, Wesley Phillips, David Pierce, Jace Pierce, Mason Pierce, Rage Priddy, Ava Reitmire, Ayden Richmond, Maria Riddle, Ethan Rife, Brooklyn Roush, Aiden Rynyon, Jayden Russell, Joshuah Russell, Shaylee Russell, Maddox Satterfield, Samuel Shockey, Brady Spaun, Richard Stitt, Opal Stover, Elliot Tope, Jozalyn Tucker, Ella Vaughan, Gavin Will, Kylee Will, Zane Williams, Aubreigh Wolfe, Logan Wood, Olivia Workman, Brielle Wyatt;

Fourth Grade — MacKenzie Arms, Gracie Banks, Madelyn Barnett, Torrie Bennett, Evan Blake, Constance Bryant, Brennan Burnem, Paige Carter, Logan Cundiff, Brody Davis, Jacob Dewees, Alexis Evans-Haines, Logan Fowler, Brayden Goble, Rayna Gwynn, Christian Hafer, Hailey Hatfield, Payton Herald, Gracelyn Hill, Jonathon Hill, Ann Houston, Elye Hunt, Taylor Johnson, Ashlyn Kernen, Kyleigh Kranyik, Willow Kuck, Austin Laudermilt, Myles Laudermilt, Maveryk Lisle, Caylor Lyons, Peyton Malone, Billy Maue, Liam Musgrove, Halanea Neal, Kamryn Offutt, Cullen Patterson, Dominick Ramsey, Lindsay Robinson, Branton Roush, Markus Satterfield, Ethan Sheets, Carter Smith, Abbagayle Taylor, Mindy Taylor, Avary Wandling, Brinnley Ward, Carter Warth, Lukas Williams, Joshua Wilson;

Fifth Grade — Arabella Barrett, Landen Barrett, Susannah Bickford, Beckham Blackston, Jaiden Burleson, Chloe Burnem, Brice Butcher, Reece Carper, Alexis Carter, Jalen Chandler, Mason Cleland, Thannan Cleland, Addalyn Cross, Chase Dodson, Paige Dowell, Lane Edwards, Luke Enright, Blake Fackler, Gracie Gilland, Layla Glaze, Lydia Grimm, Josiah Hoffman, Griffin Hudson, Talon Ingels, Brandon Johnson, Braxton Johnson, Jerry Johnson, Kyla Jones, Adrien Kinnan, Payton Kranyik, Issabella Larrow, Marlee Laudermilt, Cru Lyons, Gavin Malone, Alexus Marcum, Antonio Martin, Malachi Martin, Matthew Parry, Charlize Parsons, Aiden Pierce, Miranda Radcliffe, Nevaeh Robinson, Lucas Russell, Melody Satterfield, Emma Sawyer, Braelynn Shupe, Colten Slater, Gabriel Smith, Logan Smith, Nathan Sroufe, Savana Stanley, Pearl Stover, Sydney Taylor, Brodi Thomas, Owen Tracy, Dana Tritipo, Ryan Vernon, Austin Watson, Nicholas Watson, Garrett Williams, Alexis Zahran.

Submitted by Meigs Local School District.