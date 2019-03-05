Meigs Middle School honor roll announced

ROCKSPRINGS — Meigs Middle School has announced its second trimester honor roll for the 2018-19 school year.
Sixth Grade Honor Roll: Trey Adkins, Kadence Allen, Abigail Barber, Brady Barnett, Lindsay Barnhart, Tessa Bentz, Heaven Boring, Dolton Brickles, Dominic Bryan, Mina Burleson, Hunter Clary, Hannah Crane, Madisen Dailey, Evan B. Davis, Evan C. Davis, Lauren Davis, Jacob Dellavalle, Kyleen Dill, Trenton Edwards, Colten Erwin, Cayden Gheen, Tyler Gilkey, Shawn Gilmore, Billy Goble, Zachariah Goble, Natalie Gomez, Brianna Hall, Tavon Hawk, Braden Hawley, Wade Howard, Wyatt Howard, Braedon Hunter, Kynzie Johnson, Travis Johnson, Hayden Jones, Aiden Justice, Chase Justus, Jonathon Kauff, Meghan Kauff, Haley Klein, Bailey Laudermilt, Levi Lee, Brayden Lewis, Halle Lewis, Jaycie Marcum, Jacob Martin, Lillyana Martin, Rhiannia McDonald, Jasmin Musgrove, Kaylee Napper, Dalotn Peacock, Mariah Pickens, Isaiah Pierce, Henrik Price, Destiny Priddy, Haley Riffle, Adam Rowley, Salvador Ruiz, Peyton Savage, Kylie Searles, Bailee Shupe, Kyler Small, Emilee Smarr, Quentin Smith, Lincoln Thomas, Cadance Tillis, Aaron Tobin, Peyton Vanderhoff, Taylor Werry, Shelby White, Addison Whitlatch, Gabriel Writesel and Rebecca Young.
Seventh Grade Honor Roll: Mallory Adams, Elizabeth Anderson, Samuel Arnold, Elana Barrett, Taylor Bartrum, Ethan Bauer, Reilly Blackston, Elizabeth Brown, Paige Buffington, Conlee Burnem, Marlee Buskirk, Turner Butler, Griffin Cleland, Leah Cseh, Alex Daniels, Skylar Dill, Josie Durst, Makenzie, Fowler, Jeffrey Gilland, Alexis Green, Kya Hankla, David Hardwick, Alexis Harris, Braylon Harrison, Claire Howard, Dillon Howard, Gabriel Hysell, Shayla Hysell, Caleb Imboden, Alexa Ingles, Andrea Jones, Ashton Jude, Lorena Kennedy, Tyler Lambert, Quentin Lewis, Emilee Lively, Andrea Mahr, Landon McGee, Kylie Metheney, Evan Miles, Maggie Musser, Avery Patterson, Marisa Patterson, Paul Pennington, Steven Powell, Garett Roberts, Faith Roush, Brycen Rowe, Quinlan Sargent, Beau Schuler, Christina Smith, Mya Smith, Charlie Snouffer, Brayden Stanley, Sarah Stark, Hannah Watson, Keaghan Wolfe, Sidney Workman, Delana Wright and Joseph Zakirov.
Eighth Grade Honor Roll: Brittany Bass, Presleigh Colwell, Tanya Coon, Katy Cox, Emily Davidson, Shawn Davidson, Ezequiel Diaz, Lily Dugan, Conner Ervin, Brennen Gheen, Catherine Haggy, Abbygayle Hamilton, Byron Harenberg, Hannah Hart, Skylin Haye, Audrey Hysell, Charlotte Hysell, Nathan Hysell, Selena Johnson, Rylee Lisle, Owen McClure, Joshua Miller, Danny Morgan, Jack Musser, Salem Napper, Aaliyah Ogdin, Caleb Ogdin, Malia Payne, Emily Pennington, Kyra Powell, Edena Reynolds, Makayla Runyon, Kelly Schartiger, Rece Sigman, Aleigha Tillis and Jaela Young.
Information submitted by Meigs Local School District.